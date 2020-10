Los Ángeles recibe una nueva ola de calor del miércoles al viernes con temperaturas de hasta 100º F

El calor no da tregua en California y una nueva ola de calor se sentirá en Los Ángeles esta semana a pesar de que el calendario marcó el final del verano y nos acercamos a los dos últimos meses del año que deberían ser más frescos.

De acuerdo con la oficina de Los Ángeles del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) la ciudad tendrá temperaturas que llegarán hasta los 100º F en algunas zonas del condado del sur de California.

Here are our daytime highs Wed through Fri – continued hot. Offshore breezes will help keep it very dry too, with elevated-brief critical fire conditions. #CAwx #LAheat #SoCal pic.twitter.com/YS8HRsDqih

HOT and dry weather through Friday, with elevated to brief critical fire weather conditions. Use caution outdoors, esp. in the heat of the day, and with any source of fire!! #SoCal #CAwx #LAheat pic.twitter.com/esJ7y4sPbg

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 13, 2020