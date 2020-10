Al menos 43 condados de California podrían tener cortes eléctricos por calor y vientos extremos

Una nueva ola de calor junto con fuertes vientos en el estado dorado amenaza con más incendios y las autoridades toman medidas

Durante esta semana los conocidos vientos del Diablo llegan al norte de California junto con altas temperaturas lo que incrementará las posibilidades de nuevos incendios en una ya devastada naturaleza californiana.

Debido a ello, la empresa de servicios públicos de electricidad Pacific Gas & Electric Company advirtió de posibles cortes eléctricos en al menos 43 condados del estado.

Las autoridades del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) aseguraron que desde este miércoles ocurrirán dos eventos naturales con fuertes vientos en el norte del estado y permanecerá al menos hasta el viernes en la mañana.

Además, habrán temperaturas que llegaran al menos a los 100º F en algunas partes del estado con mucho riesgo de incendios.

HOT and dry weather with mainly weak offshore winds through Friday, with elevated to brief critical fire weather conditions. Use caution outdoors, esp. in the heat of the day, and with any source of fire!! #SoCal #CAwx #LAheat pic.twitter.com/qGCqN6jjpR — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 12, 2020

Como medida preventiva a los vientos, la compañía ha dicho que desde el miércoles y hasta el viernes podría quitar el suministro eléctrico a los condados de Butte, Colusa, Glenn, Humboldt, Lassen, Plumas, Shasta, Siskiyou, Tehama, Trinity, Alpine, Amador, Calaveras, El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, Sierra y Yuba.

A PSPS is intended to reduce the risk of wildfires by proactively turning off power where dangerous weather is forecast. PG&E monitors conditions and evaluates several factors before turning off the power. Watch this video to learn more: https://t.co/a8NchtVMA8 pic.twitter.com/7F5r3Fzhze — PG&E (@PGE4Me) October 12, 2020

Además, partes de otros 24 condados pudieran presentar bajones de menor duración, de acuerdo con PG & E. Estos condados son: Lake, Marin, Mendocino, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Alameda, Contra Costa, San Benito, San Joaquin, Stanislaus, Trinity, Yolo, Fresno, Inyo, Kern, Madera, Mariposa, Tulare y Tuolumne.

Con la medida PG&E busca disminuir el riesgo de que las condiciones climáticas y el sistema de distribución de energía ocasionen incendios forestales generados por chispas de las líneas de alto voltaje sobrecargadas por la alta demanda.

What goes into deciding on a Public Safety Power Shutoff? Learn more at https://t.co/92ha3cHypP pic.twitter.com/LtPwPUhiFZ — PG&E (@PGE4Me) October 12, 2020

