La decoración de Halloween de esta casa de California es tan realista que varios han llamado a los bomberos

Las fiestas de Halloween se acercan en el calendario, pero las fiestas del 2020 no serán para nada parecidas a las anteriores con la pandemia del coronavirus, sin embargo hay quienes hacen un esfuerzo para disfrutar de la tradición en familia y con la comunidad.

ABC entrevistó a la dueña de una casa en Riverside, California en la que han creado un espectáculo que incluye un fuego tan realista que las personas han llamado a los bomberos pensando que se trata de un incendio real.

A raging inferno in #riverside

But this fire is all fun. 🔥

The make believe blaze so real the fire department has been called several times.

See the fiery show and meet the creators at 11pm @ABC7 #Halloween #halloweendecorations pic.twitter.com/0CtB5RjerS

— Leanne Suter (@abc7leanne) October 11, 2020