Californiano es mordido por un tiburón mientras estaba de vacaciones en Miami

El hombre estaba disfrutando de las olas en la playa de South Beach cuando un tiburón le quitó un pedazo de la pierna

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un hombre que estaba de vacaciones pensó que estaba a salvo cuando entró al mar en South Beach, Miami sin percatarse de que había alerta de tiburones.

El hombre quien es originalmente de Santa Rosa, California estaba disfrutando de las olas en el mar del popular destino del sur de Florida cuando de pronto sintió un fuerte dolor en la pierna e hizo todo para salir del agua.

En el vídeo compartido en redes sociales se aprecia al hombre acostado en la arena y sangrando mientras recibe atención médica.

“Sentí como si un gran tronco me hubiera golpeado la pierna. No estaba seguro de qué había pasado exactamente, estaba confundido”, aseguró el hombre de 31 años al diario Press Democrat.

“Sopresivamente el ataque no me dolió. No sentí como si me hubiera mordido, creo que los dientes del tiburón están tan afilados que fue un mordisco limpio y realmente no me dolió”, aseguró el hombre.

Tras recibir primeros auxilios en la playa, el joven fue trasladado al Jackson Memorial Hospital de la ciudad de Miami para recibir mayor atención médica.

Leer más:

Lakers logran su histórico 17º título de la NBA

Arrestan a 76 personas en Los Ángeles tras vandalismo por celebración del triunfo de los Lakers