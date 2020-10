Arrestan a 76 personas en Los Ángeles tras vandalismo por celebración del triunfo de los Lakers

Decenas de personas fueron arrestadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) durante la celebración del campeonato de la NBA ganado por el equipo de la ciudad: Los Angeles Lakers.

Después de una década sin ganar el máximo campeonato de baloncesto, el equipo angelino liderado por LeBron James ganó su título número 17 la noche del domingo y cientos de personas se volcaron a las calles a celebrar el triunfo.

Last night’s largely peaceful celebration in Downtown LA of the Lakers championship turned into confrontational, violent & destructive behavior.

Latest details:

76 arrested

30+ buildings damaged

8 officers injured

2 injured by less lethal munitions fired by our officers pic.twitter.com/BZ2nYWHz3c

— LAPD HQ (@LAPDHQ) October 12, 2020