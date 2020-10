Miles de fans de los Lakers no hacen caso y celebran afuera del Staples Center

El gobierno de la ciudad había pedido al público no olvidar que la pandemia no se ha acabado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las autoridades de Los Ángeles estuvieron insistiendo en los últimos días acerca de que los aficionados de los Lakers evitaran salir a las calles a festejar si el equipo conquistaba el campeonato de la NBA. Muchos de los fans no hicieron caso.

Imágenes de video en redes sociales mostraron a una multitud reunida afuera del Staples Center la noche del domingo luego de que los Lakers ganaron su título 17 tras vencer a Miami Heat en el el sexto juego de las Finales NBA.

Desafortunadamente, muchos de los eufóricos aficionados no llevaban sus mascarillas faciales, convirtiendo la celebración en un foco potencial de propagación del coronavirus.

Además de los miles de aficionados sobre la calle de Figueroa, aparecieron algunos conductores haciendo maniobras en sus autos en el área y también hubo algunos juegos pirotécnicos.

I’m right across the street from the Staples Center and they are going crazy!!!!! #Lakeshow #NBAChampions pic.twitter.com/SI2UTgJ6tN — Petty Slimane (@LilAioli) October 12, 2020

The scene outside of Staples Center right now. Be safe. pic.twitter.com/NBHH1exGT3 — Arash Markazi (@ArashMarkazi) October 12, 2020

City Hall, el edificio más emblemático del centro de Los Ángeles, fue iluminado con los colores púrpura y oro.

Watch Live: LA City Hall and Union Station, along with landmarks across LA, are purple and gold tonight to celebrate the #Lakers' first title in 10 years. https://t.co/n12nDSdyAn pic.twitter.com/7H9xAnGTfT — NBC Los Angeles (@NBCLA) October 12, 2020

Relacionado: Vanessa Bryant reacciona al campeonato deseando que Kobe y Gigi lo hubieran visto