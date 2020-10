Vanessa Bryant tras coronarse los Lakers: “Ojalá Kobe y Gigi estuvieran aquí para ver esto”

Vanessa Bryant reaccionó en cuanto los Lakers obtuvieron el campeonato de la NBA la noche del domingo. La viuda de Kobe expresó su deseo de que la leyenda de los Lakers y su hija Gianna estuvieran aquí para celebrar la corona 17 de la franquicia.

Vanessa Bryant sends a message to Rob Pelinka and the #Lakers . pic.twitter.com/07ZXQk7wan

“Felicitaciones Tio P! Felicitaciones @Lakers

Kobe tenía razón, RP! (Rob Pelinka)

‘Mantén el rumbo y bloquea el ruido’. @kobebryant

Ojalá Kobe y Gigi estuvieran aquí para ver esto”, escribió Vanessa.

Pelinka, el vicepresidente y gerente general de los Lakers, fue el agente y mejor amigo de Kobe.

Al recibir el trofeo Larry O’Brien de campeones de la NBA, la propietaria de los Lakers, Jeanie Buss, mencionó la tragedia que toda la “Nación Laker” ha sufrido este año, refiriéndose a la muerte de Kobe y Gianna el 26 de enero en Calabasas, California.

“I look forward to celebrating with you. Until then, I will bring back the trophy to Los Angeles, where it belongs.” – @JeanieBuss pic.twitter.com/BWu0Jns4Eb

“Hagamos que este trofeo sirva como un recordatorio para creer en todos y cada uno de nosotros”, dijo Buss.

Anthony Davis, quien se coronó por primera vez en la NBA, dijo tras el partido que la influencia de Kobe fue importante para llegar al objetivo: “Fue como un hermano mayor para todos nosotros y logramos esto por él“.

"[Kobe] was a big brother to all of us, and we did this for him."

—AD on winning the title for Kobe pic.twitter.com/qZW9ZYZMlY

— ESPN (@espn) October 12, 2020