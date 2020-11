Disparan a un policía en Granada Hills, Los Ángeles. El sospechoso está detenido

La policía de Los Ángeles (LAPD) dijo la noche de este domingo que detuvo a un sospechoso por presuntamente haber disparado a un agente en Granada Hills.

El agente fue trasladado a un hospital local por herida de bala, pero se cree que su vida no corre peligro, según la portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Margaret Stewart. Una segunda persona requirió también atención médica por una herida, que no se cree que sea consecuencia de los disparos, dijo Stewart.

El vocero de LAPD Josh Rubenstein confirmó que el sospechoso del tiroteo estaba bajo custodia, según KTLA.

En un mensaje en Twitter, el departamento dijo que el incidente había ocurrido cerca de Balboa Boulevard y Devonshire Street. Las autoridades han advertido de cierre de calles y fuerte presencia policial en el área.

There is a major police incident in the area of Devonshire and Balboa within @LAPDDevonshire. Expect a large police presence and street closures. We will provide you with more details as they become available.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 2, 2020