Obama hace un último llamado al voto al ritmo del ‘Despacito’ de Luis Fonsi

Al ritmo de “Despacito” de Luis Fonsi, el expresidente Barack Obama despidió este lunes en Miami la campaña del demócrata Joe Biden en el estratégico estado de Florida tras un discurso en el que llamó a los hispanos a “votar mañana para salir de este desorden” creado por el presidente Donald Trump.

“Votar como si la vida dependiera de eso“, fue el mensaje de Obama en un evento motorizado en la Universidad Internacional de Florida (FIU), estado donde el empate Trump-Biden persiste a pocas horas de la apertura de la urnas, este martes a la 7 de la mañana hora local.

En sintonía con el mensaje del puertorriqueño Fonsi, que antes del discurso de Obama llamó a “salvar la democracia” a través del sufragio, el expresidente instó a votar por Biden a quienes desprecian las mentiras y creen en la ciencia, la igualdad racial, la “dignidad y el respeto”.

Such an honor to share the stage with a true leader @barackobama Un honor compartir escenario con un verdadero líder 🙌🏽. #Vote #BidenHarris2020 pic.twitter.com/NU2fJ4sf9d

— Luis Fonsi (@LuisFonsi) November 2, 2020