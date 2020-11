30,000 libras de noodles y horas de tráfico en el Freeway 110 tras volcamiento de trailer

El pasado lunes un trailer con miles de libras de carga se volcó dejando los carriles con dirección norte del Freeway 110 congestionados durante horas mientras los trabajadores de de CalTrans limpiaban la carga derramada.

#BREAKING : A big rig has flipped over on the 110 Freeway in Willowbrook, causing massive traffic delays https://t.co/GZuyLgB0wi pic.twitter.com/MVV3v12uX0

El trailer se volcó cerca de la salida de Rosecrans Avenue aproximadamente a de las 4 de la tarde dejando 30,000 libras de noodles en la carretera, de acuerdo con información publicada por el Distrito 7 de CalTrans.

UPDATE: Three right lanes of NB I-110 remain CLOSED until 10:30 PM as 30,000 pounds of noodles cleared. https://t.co/BygDWExvwK

— Caltrans District 7 (@CaltransDist7) November 3, 2020