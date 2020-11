Matt Stafford de los Lions va nuevamente a la lista de coronavirus

Matthew Stafford, mariscal de campo de los Lions de Detroit, se perdió la práctica del miércoles y fue enviado a la lista de reserva/covid-19, anunció el equipo.

Stafford es considerado un “contacto cercano y de alto riesgo” de un no miembro del equipo que dio positivo al coronavirus, dijo una fuente.

The #Lions have placed QB Matthew Stafford on the Reserve/COVID-19 list pic.twitter.com/rUQS6DDRSB

— Detroit Lions (@Lions) November 4, 2020