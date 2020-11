Cam Newton suelta el balón en serie final y Nueva Inglaterra pierde de nuevo

Con un error de Cam Newton los New England Patriotas (2-5) cayeron 24-21 ante los Buffalo Bills (6-2) lo que significó la cuarta derrota consecutiva de los aún campeones divisionales.

El liniero defensivo Justin Zimmer sacó el balón de los brazos de Cam Newton y el profundo Dean Marlowe lo recuperó en la yarda 13 de los Bills cuando restaban 31 segundos para concluir el tiempo reglamentario y asegurar la victoria de Buffalo por 24-21 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra.

Justin Zimmer forces the fumble with less than a minute left in the game!

