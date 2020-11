Este año sí es el bueno… Steelers mantienen el invicto y sueñan en grande

El mariscal de campo Ben Roethlisberger lanzó dos touchdowns en la segunda mitad del partido y los Steelers de Pittsburgh vencieron como visitantes 24-28 a Lamar Jackson y a los Ravens de Baltimore e igualaron el mejor comienzo en la historia de la franquicia.

Los Steelers siguen siendo el único equipo invicto en la NFL, superando a sus rivales y se mantienen en control de la División Norte de la Conferencia Americana.

La única otra vez que los Steelers comenzaron 7-0, fue en 1978 y ganaron su tercer Super Bowl en cinco años.

Pittsburgh, que mejoró su marca a 7-0, perdía por 10 puntos en el medio tiempo antes de remontar con la dirección de Roethlisberger, que después de completar sólo cuatro pases para 24 yardas en la primera mitad, logró 21 de 32 pases para 182 yardas y dos envíos de anotación.

Big Ben to @ChaseClaypool for a @Steelers TD! Pittsburgh re-takes the lead with less than 8 minutes left in the game.

