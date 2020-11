Tormenta Eta puede tomar fuerza de nuevo y amenazar a Florida

Se espera que la tormenta Eta adquiera fuerza y se organice sobre el Mar Caribe al salir de Honduras y podría acercarse al sur de Florida este fin de semana después de dejar lluvias torrenciales en Centroamérica en los próximos días.

Eta continuará debilitándose a medida que avanza sobre el terreno montañoso de Centroamérica hasta el jueves. La tormenta ha causado catastróficas inundaciones en Honduras y Nicaragua.

Aún se pronostica que inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales y desbordamientos de los ríos podrían ocurrir en algunas partes de América Central, según el NHC. Los deslizamientos de tierra también son posibles en áreas con terreno montañoso.

Tropical Depression #Eta Advisory 18: Eta Continues to Produce Heavy Rains and Life-Threatening Flooding Over Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) pronostica un giro hacia el norte y luego el noreste que es posible que ocurra entre el jueves por la noche y el viernes.

Here are the 9 pm CST Key Messages on Tropical Depression #Eta. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/X2i2FonYTH

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 5, 2020