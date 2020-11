Hombre que conducía camioneta de más de $300,000 dólares protagonizó una persecución en Los Ángeles antes de estrellarse

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La noche del miércoles un conductor protagonizó una peculiar persecución vehicular a bordo de un costosísimo auto ligado a celebridades residentes de Los Ángeles.

De acuerdo con la estación de Lost Hills del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD), la persecución del conductor empezó luego de las 9:30 de la noche porque se sospechaba que manejaba bajo los efectos de sustancias.

WATCH LIVE: A giant vehicle is being chased by authorities south of the 101 Freeway in the San Fernando Valley. https://t.co/XndbBs78b9 pic.twitter.com/VcjpyXZU9U — NBC Los Angeles (@NBCLA) November 5, 2020

La persecución que se llevó a cabo en el Freeway 101 y luego en el área residencial de Sherman Oaks involucraba a una camioneta personalizada 6×6 valorada en más de $300,000 dólares y que, según rumores en redes sociales habría sido robada pero pertenecía al DJ Marshmello.

Here's the moment a truck vs. pole crash ended the reckless DUI chase 🚁: @Sky5Tim https://t.co/IUVMKjbvhG pic.twitter.com/IPio5kKl2F — KTLA (@KTLA) November 5, 2020

Sin embargo, la persecución terminó cuando el hombre no pudo maniobrar bien el enorme auto y se estrelló contra un poste antes de ser arrestado.

DJ Marshmello's rare 6×6 truck taken on a long pursuit after being stole… https://t.co/9wzZIzolpT via @YouTube pic.twitter.com/j6HaGISdOT — RMG News (@RMGNews) November 5, 2020

Otra de las celebridades que posee uno de estos autos exclusivos modelo Ford Hennessey VelociRaptor 6X6 es Post Malone.

