LeBron James pide ayuda a la gente de Akron para encontrar al asesino de una amiga suya

LeBron James, pidió a la gente de su ciudad natal, Akron, Ohio, que lo ayuden a encontrar al homicida de la hermana de uno de sus mejores amigos que fue asesinada en su casa durante el fin de semana.

El cuatro veces campeón de la NBA suplicó a los habitantes de esta ciudad que lo ayuden a “descubrir quién hizo esta cosa horrible, vergonzosa y repugnante con un ángel tan cariñoso y amoroso”.

LeBron James is calling for justice after the death of Ericka Weems, a woman who was killed in Akron in recent days and who James referred to as his “brother’s sister" https://t.co/6jen6jx8jv

— Sports Illustrated (@SInow) November 4, 2020