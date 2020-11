Quién es Jo Jorgensen, la candidata del Partido Libertario cuyos votos han impedido cantar victoria a Trump y a Biden

Las elecciones presidenciales en EE.UU. parecen girar en torno a solo dos candidatos, el presidente Donald Trump o el exvicepresidente Joe Biden. Pero fuera de los márgenes de sus masivas campañas, hubo otros postulantes.

A veces, los competidores alternativos pueden robarle votos decisivos a los más notorios.

En estas elecciones, Jo Jorgensen, del Partido Libertario, se convirtió en la tercera en la contienda y, aunque lejos de los favoritos, sus votos eran más que los que separaban a Trump y Biden en estados como Nevada o Georgia, claves para definir la elección.

Hasta este jueves, Jorgensen, de 63 años, había cosechado más de 1.6 millones de votos, un 1.1%, la segunda mejor votación que ha obtenido el Partido Libertario en su historia en las elecciones presidenciales, solo por detrás del porcentaje que recibieron el candidato presidencial Gary Johnson y su compañero de fórmula, Bill Weld, en 2016.

Pero ¿quién esta candidata y qué propone?

Jorgensen, nacida en 1957 en Illinois, milita desde 1983 en el Partido Libertario, que la describe como “audaz, intrépida y amable”.

Psicóloga, madre de dos hijos y abuela, tiene un máster en Administración de Negocios por la Universidad Metodista del Sur y un doctorado en Psicología Industrial y Organizacional en la Universidad de Clemson, donde además enseña cursos de Psicología.

Fue representante de marketing de IBM; luego, dueña y presidenta de DigiTech, una compañía de copias de seguridad de software; y, desde 2002, ofrece consultorías a otras empresas, según información de su campaña.

Además de su actividad privada, es militante de larga data del movimiento libertario, aunque no ha llegado a ganar ningún cargo público.

En 1992, fue candidata a la Cámara de Representantes de EE.UU. por Carolina del Sur y en 1996 fue candidata a la vicepresidencia, con Harry Browne como nominado a la presidencia.

Este año se convirtió en la primera candidata mujer de su agrupación a la presidencia de EE.UU.

Durante su campaña planteó crear un sistema de salud basado en el libre mercado, sin intervención del estado ni las aseguradoras.

Prometió además eliminar el impuesto a la renta, acabar con la guerra contra las drogas, abolir la DEA, perdonar a las personas culpables de crímenes no violentos relacionados con drogas e impulsar a los adictos a buscar ayuda y rehabilitación.

I will put an end to the drug war, abolish the DEA, pardon non-violent drug offenders, and empower addicts to seek help and rehabilitation rather than face prison for their victimless mistakes.#VoteResponsibly #Election2020 #Libertarianhttps://t.co/TU1ZmBF2jj

— Jo Jorgensen (@Jorgensen4POTUS) November 3, 2020