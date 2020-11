Bye bye, Golden Boy: “Canelo” le dio las gracias a Óscar de la Hoya y se convirtió en agente libre

El tetracampeón mundial de boxeo Saúl ‘Canelo’ Álvarez se convirtió este viernes en agente libre, rompiendo relaciones con la promotora Golden Boy Promotions, propiedad de Óscar de la Hoya. Así lo informó en un comunicado su entrenador y mánager, Eddy Reynoso.

“En mi carácter de manejador y entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez me permito comunicar a la comunidad boxística y a todos nuestros fans que a partir de hoy 6 de noviembre de 2020 nuestro peleador se convierte en agente libre”, explicó Reynoso en la nota de prensa.

En septiembre de este año Canelo demandó en Estados Unidos a Golden Boy Promotions y a la plataforma de ‘streaming’ DAZN, por incumplimiento de contrato.

En la demanda, Álvarez pidió $280 millones de dólares como indemnización debido a que el mexicano cree que las empresas no lo han dejado pelear desde noviembre del año pasado, lo que le ha causado pérdidas económicas.

Reynoso añadió en el comunicado de este viernes que en breve anunciarán información de la próxima pelea de ‘Canelo’, que será este año.

La última vez que ‘Canelo’ se subió a un cuadrilátero fue el 2 de noviembre de 2019 cuando noqueó al ruso Sergey Kovalev, a quien le arrebató el título mundial semicompleto de la OMB ganando su cuarto cinturón en divisiones diferentes.

#Canelo is too big for cable television at this point. If you’re Showtime or FOX you keep him on PPV and run all your fight promo on network FOX or CBS. Run your promo during #NFL and college football games. pic.twitter.com/RAi1b5ysfk

— Albert Bernestine (@combatpromo) November 6, 2020