Encontraron anillo de bodas en dulces de Halloween y buscan al dueño

Una familia de Newfoundland y Labrador, en Canadá está tratando de encontrar al dueño de un anillo de bodas que encontraron en la bolsa de dulces de un niño la noche de Halloween.

Gillian Lahoda contó que su hijo, Niko, no se dio cuenta hasta el final de la noche de que, aparentemente, a alguien se le había caído su anillo de bodas en la bolsa donde le depositaban los dulces del “truco o trato”.

Según informó Lahoda, Niko visitó docenas de hogares durante la recogida de dulces. Estuvo tres horas de casa en casa y no sabe en qué momento de la noche cayó el anillo en su bolsa.

La madre dijo que por el momento mantiene en secreto los detalles de la apariencia del anillo para que el dueño legítimo pueda describirlo y demostrar así que es el verdadero propietario.

“Supongo que si a alguien le falta un anillo, lo sabrán o pronto lo descubrirán”, dijo a CBC News. “Si revelo cómo es el anillo, ¿cómo sabría que la persona me estaba diciendo la verdad?”

La familia ha colocado carteles en el vecindario y Valier Elementary se involucró publicando sobre el anillo perdido en las redes sociales.

Trick-or-wedding ring? One of our students found a wedding ring in his trick-or-treat bag…he would like to return it to its rightful owner. Can you help us out? @NLESDCA @VOCMNEWS @CBCNL @975krock @hitsfm

— Vanier Elementary (@VElementary) November 2, 2020