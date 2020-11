Racista cometió serios crímenes, pero su familia cubre fianza de $10 millones de dólares y queda libre

Su nombre es Benjamin Jong Ren Hung y es acusado de terribles delitos en el sur de California, pero la riqueza económica de su familia estaba por dejarle en libertad.

El hombre que radica en San Marino, en el área de Los Ángeles, condujo intencionalmente un vehículo contra manifestantes en favor de Black Lives Matter en Pasadena y fue acusado de conspirar para reunir armas que presuntamente serían usadas en revueltas. Ésas son palabras mayores.

Sin embargo, los padres de Hung, de 28 años de edad, pagaron una fianza de propiedad de $10 millones de dólares y esto, sumado a que el acusado entregó su armamento, le permitirá salir de la cárcel según las autoridades.

De acuerdo con el reporte de Los Angeles Times, el juez de distrito Stephen V. Wilson firmó una orden para que Ren Hung sea monitoreado electrónicamente y sujeto a exámenes de drogas una vez libre.

Cuando arremetió sobre manifestantes a bordo de una Dodge Ram el 31 de mayo, el acusado lo hizo portando banderas de grupos de extrema-derecha. Fue arrestado tras el ataque.

Police said Benjamin Jong Ren Hung, 28, of San Marino, intentionally drove his truck into a crowd of protesters in Pasadena on May 31. The crowd scattered and no injuries were reported. https://t.co/cPMuhQueRe

De acuerdo con reportes, los fiscales determinaron que el acusado había estado vinculado con grupos extremistas que pretendían atacar a defensores del movimiento BLM.

Lo más preocupante fue que Hung había conspirado para transportar armas desde otros estados del país y equipo táctico mientras organizaba un “campo de entrenamiento” para “prepararse para iniciar desórdenes civiles”.

An armed California man who allegedly drove his truck into a crowd of peaceful racial justice protesters earlier this year was using his family’s vineyard as a “training camp” to prepare for “civil disorders,” federal authorities say. https://t.co/O3WQdTttXF

— NBC News (@NBCNews) September 24, 2020