“He’s fired!”: Videos muestran las celebraciones por triunfo de Biden en ciudades de California

Miles y miles de californianos salieron a las calles a celebrar el triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones presidenciales y muchos más lo hicieron en sus hogares.

En Los Ángeles, un grupo numeroso de personas marchó hasta City Hall en plan festivo y con música.

Thousands in Los Angeles celebrates the projected presidential win of @JoeBiden #CaliforniaLove pic.twitter.com/HYO05MuOtd — Jeff Nguyen (@jeffnguyen) November 7, 2020

Hubo sabor latino en algunas de las calles del centro de una urbe que es una fortaleza demócrata.

En muchos barrios de Los Ángeles dio inicio una fiesta. Una de las más animadas ocurrió justo sobre Sunset Blvd. en el área de Silver Lake.

They’re dancing in the streets on Sunset Blvd. in #SilverLake, Los Angeles. This area voted ~90% for @JoeBiden & @KamalaHarris. I’ve seen quite a few open bottles of champagne. #Election2020 pic.twitter.com/0GH67kShYY — Kyle Stokes (@kystokes) November 7, 2020

Así sonaba San Francisco al momento de que CNN anunció la victoria del demócrata:

San Francisco, two minutes after CNN called the election for @JoeBiden and @KamalaHarris – what an amazing moment to experience collectively. pic.twitter.com/cR04ekBZAC — Rhianon (@rhi_anon) November 7, 2020

En el Distrito Castro, en el corazón de San Francisco, hubo fiesta callejera.

San Francisco’s Castro District not holding back from celebrations pic.twitter.com/7SI6ZZBCVg — matthew mata (@_mattmata) November 7, 2020

En Oakland, donde nació Kamala Harris, la gente salió a celebrar en sus autos:

En el centro de San Diego también hubo bulla tras informarse el triunfo de Biden, como pudo constatarse desde las alturas.

WATCH: Downtown San Diego erupted into cheers as residents learned the projected winners of the 2020 presidential election. https://t.co/2luq0kSlYi (Credit: Will Cowles Meyer) pic.twitter.com/akZ6MFgMCG — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) November 7, 2020

En la capital del estado Sacramento, seguidores de Trump salieron a protestar cerca del capitolio, donde hubo algo de tensión. Pero la síntesis de la jornada fue resumida por una mujer que celebró la victoria del demócrata.

The sum total of Sacramento's celebration. (Lots of cops out though.) pic.twitter.com/oALMTd5Lh2 — Beth (@BethinSac) November 7, 2020

El Presidente Trump, quien se hizo muy popular hace décadas con su típico “You are fired!” en su reality show, no concedió la victoria de su contrincante.

