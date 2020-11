AMLO bajo críticas de congresistas latinos por rechazar reconocer triunfo de Biden

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha negado a felicitar el triunfo del demócrata Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos, lo que le ha generado críticas de congresistas latinos.

El presidente del Caucus Hispano, Joaquín Castro, fue el primero reprobar la postura del mandatario mexicano y le advirtió que su postura era “un verdadero fracaso diplomático”.

Castro destacó que el demócrata biden buscaba “marcar el comienzo de una nueva era de amistad y cooperación con México”.

La reacción del representante demócrata surgió luego de que el presidente mexicano dijera que esperaría a que “legalmente” se resolviera la elección en EE.UU. para felicitar la ganador, aunque oficialmente Biden es el triunfador.

También el congresista Jesús “Chuy” García, de Illinois, criticó a López Obrador, incluso lo etiquetó su tuit.

“Presidente @lopezobrador_, los votantes estadounidenses han hablado y Joe Biden es nuetro Presidente electo. Él ganó de manera justa. No deje que se le vaya el tren”, le advirtió.

A las descalificaciones se sumó la representante Verónica Escobar, de Texas, quien acusó al mandatario mexicano de co-conspirar con el presidente Trump en la violación de derechos humanos de los inmigrantes, sobre todo quienes solicitan asilo.

AMLO has been a co-conspirator in @realDonaldTrump’s efforts to undermine the human rights of vulnerable asylum seekers. https://t.co/atJJRqgTVJ

— Veronica Escobar (@vgescobar) November 8, 2020