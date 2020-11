AMLO es criticado por no reconocer triunfo de Biden en las elecciones de Estados Unidos.

Las críticas en contra del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por no reconocer o felicitar al demócrata Joe Biden por su victoria como nuevo virtual ganador de las elecciones en Estados Unidos no se han hecho esperar.

Tanto analistas, periodistas y políticos se han expresado en contra de la falta de tacto de López Obrador ante quien todo indica será su homólogo a partir de enero de 2021.

Uno de ellos fue Agustín Basave, quien alguna vez formó parte del partido político que casi lleva a la Presidencia a AMLO en el año 2006, el PRD. “Que imprudencia era hacer acto de campaña a favor del magnate al visitarlo en la Casa Blanca“, señaló el político mediante su cuenta de Twitter.

Y destacó que a López Obrador no deja de sorprenderle pues “un hombre con conciencia histórica como usted (AMLO) se haya aliado a un conspicuo antimexicano que pasará a la historia como racista y corrupto. Usted aparecerá a su lado”, sentenció Basave.

Por su parte León Krauze, periodista de Univisión y columnista en The Washington Post, enlistó a todos los que ya han felicitado a Biden y ha estado muy activo en redes sociales cuestionando la estrategia de López Obrador.

Mientras que el legislador demócrata Joaquín Castro criticó a López Obrador, por aún no reconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos.

“Esto representa un asombroso fracaso diplomático del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un momento en que la Administración entrante de Biden busca marcar el comienzo de una nueva era de amistad y cooperación con México”, escribió el demócrata en su cuenta de Twitter.

This represents a stunning diplomatic failure by Mexico’s President Andrés Manuel López Obrador at a time when the incoming Biden Administration is looking to usher in a new era of friendship and cooperation with Mexico. https://t.co/lIHLqfpZbu

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) November 8, 2020