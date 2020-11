Ola de frío en Los Ángeles acaba con periodo sin precedentes de altas temperaturas

La ola de frío que atraviesa Los Ángeles y que se quedará en la ciudad toda la semana, según el pronóstico, marca el final de una extensa racha de altas temperaturas en la ciudad.

El sábado, una máxima de 62 grados en el centro de LA acabó con un periodo de 200 días consecutivos de temperaturas máximas por encima de los 70 grados.

With a high temp of only 62 degrees today, the streak of days with a high temp of 70 or higher at Downtown Los Angeles has officially ended at 200 days. This breaks the old record from 1885 by 10 days! Pretty incredible! Time to enjoy temps in the 60s again! #CAwx pic.twitter.com/7CrabWja63

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 8, 2020