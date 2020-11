Emiten alerta por las condiciones invernales que estarán presentes ésta noche en Los Angeles

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) alertó acerca de las peligrosas condiciones del clima que estarán presentes en la región durante la noche de este lunes y la mañana del martes.

De acuerdo con la oficina de Los Ángeles de NWS, se espera que hayan condiciones invernales que podrían causar daños a la vegetación, congelar las tuberías y poner en riesgo de hipotermia a las personas y animales sin refugio en el área de Salinas. Cuyama, Santa Ynez, Ojai Valley y el Antelope Valley.

Another cold night ahead for #SoCal , with freezes and hard freezes expected for many interior valleys. Take action to protect sensitive vegetation and pipes. There is a hypothermia risk for people and animals! #CAwx #Freeze pic.twitter.com/sWeTKCZQCT

“Tome medidas, hay riesgo de hipotermia para personas y animales”, afirma la agencia en una publicación en sus redes sociales.

Durante el fin de semana se dio la primera nevada de la temporada en las montañas del condado en el área de Wrightwood, donde recientemente hubo un gran incendio forestal conocido como Bobcat Fire.

Let's start the work week strong by checking out this gorgeous sunrise captured by the CALFIRE webcam at Mountain High! Love seeing snow-covered mountains again 😍 It's very cold out there this morning so grab your coat and scarf before you head out! #CAwx pic.twitter.com/ZyHV0XqZII

El norte del estado también enfrentará bajas temperaturas en todo el área de la bahía con mínimos de 20º y 30º F.

Even colder conditions are possible tonight!

Frost Advisories are in place again, but Freeze Warnings have also been added.

Be sure to be prepared: cover your plants, bring in your pets, and do your best to stay warm! #CAwx pic.twitter.com/uxHQsEPcar

— NWS Bay Area (@NWSBayArea) November 9, 2020