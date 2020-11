Nueva ayuda económica para los comerciantes de San Francisco está disponible

Si usted es el dueño de un comercio en la ciudad de San Francisco y se ha visto fuertemente afectado por la pandemia del coronavirus, la ciudad puede ayudarlo económicamente con un nuevo programa de préstamos sin interés.

La ciudad de San Francisco ha entregado hasta ahora $21 millones en ayudas y préstamos a más de 1,150 comercios, de acuerdo a información difundida por la alcaldesa de la ciudad del área de la bahía, London Breed.

To date, we have dedicated nearly $21 million in grants and loans supporting more than 1,150 businesses.

But we know our small businesses are facing unprecedented challenges, which is why we're expanding funding and support.

To apply, visit https://t.co/oeurTx66By. https://t.co/sdmnAJz792 pic.twitter.com/hMoBz8kSDX

— London Breed (@LondonBreed) November 9, 2020