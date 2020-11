Tefi Valenzuela vuelve a Instagram y sus fans la defienden tras violencia con Eleazar Gómez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de que su ex novio Eleazar Gómez fuera detenido mientras se hace la investigación y deliberan si es inocente o culpable por presuntamente haber golpeado e intentado estrangular a Tefi Valenzuela, ella reapareció en Instagram para mostrar su fuerza ante todos sus seguidores.

En sus historias de Instagram mostró el apoyo de sus clubes de fans ante la violencia que vivió con su ex pareja e incluso éstos exigen que “se vaya a la cárcel” por las agresiones que supuestamente le hizo a la modelo.

“9 de noviembre. Me llegó una notificación de que un día como hoy 2 años atrás soltamos “Intocable”, una canción muy especial para mi ,el video lo hicimos pensando en #noalbullying… el tiempo pasa volando me da mucha nostalgia, un besote a todos hoy me siento algo mejor los estuve leyendo, gracias”, publicó.

En una foto previa se le puede mirar con su mascota y dejó en claro que se encuentra de pie y sonriéndole a la vida pese a lo que ha estado viviendo.

“Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia no sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy , ella siempre me anima , gracias por tanto cariño quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y se que de esta me levanto. Los quiero.”, escribió.