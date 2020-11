Agente de policia de la LAPD es arrestado por el robo de un auto en Orange

En un inusual arresto, el pasado lunes el Departamento de Policía de Orange arrestó a un oficial del Departamento Policía de Los Ángeles (LAPD) en la estación en la que trabajaba por ser el sospechoso de un caso de robo de autos en 2019.

De acuerdo con Policía de la ciudad de Orange, que está a pocas millas de Los Ángeles, el hombre identificado como Matthew Calleros se robó una camioneta de un concesionario de autos usados el pasado 25 de octubre del pasado 2019.

Tras las investigaciones, las autoridades identificaron a Calleros, quien resultó ser un oficial activo del Departamento de Policía de Los Ángeles y fue arrestado el pasado lunes por estar en posesión del auto robado.

On 10/25/19 a vehicle was stolen from Orange. Detectives from OPD developed a lead and arrested Matthew Calleros, a police officer with LAPD . He was booked into OC Jail. OPD is working with LAPD and the OCDA. The investigation is ongoing. pic.twitter.com/nsPFSSz8VZ

— Orange Police Department (California) (@CityOfOrangePD) November 10, 2020