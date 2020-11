“Es envidia”, Miguel Herrera estalla contra Antonio Carlos Santos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Antonio Carlos Santos es uno de los jugadores más importantes del Club América, ganó ocho títulos con el equipo pero en los últimos años solo se ha dedicado a criticar a la institución, especialmente a Miguel Herrera.

Después de tantos señalamientos, Miguel Herrera respondió al ‘Negro’ Santos y dijo que ahora siente más los colores del América.

“A mí me parece que es más envidia, sin ninguna duda. Él no ha tenido la capacidad de hacer las cosas bien para trabajar en el club. Yo no soy el que da trabajo, yo no fui americanista como él y sin embargo me fueron a buscar. Hoy estoy seguro que soy más americanista que él, porque yo le voy pierda o gane”, dijo el Piojo en entrevista con ESPN.

– “A mí me parece que es por envidia” – “Soy más americanista que él” | @MiguelHerreraDT contesta a las críticas de @negrosantos13 hoy en @ahoraonuncaespn. @herculezg pic.twitter.com/97K3RC8LL8 — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) November 10, 2020

El Piojo también comentó que aunque no vistió la playera azulcrema como jugador, es parte de la historia de la institución ahora como entrenador, donde ya logró dos Ligas MX y una Copa MX.

“Yo también ya pasé a ser parte de la historia de este club, soy el técnico que más logros ha tenido. Le guste o no le guste yo también soy parte de este club”.

