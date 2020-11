Gilroy, capital del ajo, se horroriza con caso de explotación humana en una licorería

Gilroy, conocido como “la capital del ajo” en los Estados Unidos, fue noticia este martes, pero no por sus famosos ajos, sino por un crimen que ha llenado de indignación específicamente a la comunidad inmigrante.

Las autoridades informaron que una pareja fue acusada de tráfico humano por encerrar a un hombre en una tienda de licores y obligarlo a trabajar sin descanso y sin dignidad.

De acuerdo con un comunicado de la fiscalía del Condado Santa Clara, Amarjit Mann y su esposa Balwinder, ambos de 66 años, fueron acusados por amenazar a la víctima con deportación si revelaba la verdad a la Policía.

De acuerdo con un reporte de ABC7, la investigación del caso estima que la pareja dueña de la licorería y de un minimercado estafó más de $150,000 dólares en salarios del inmigrante y otros tres empleados, quienes aparentemente desconocían sobre sus derechos laborales básicos.

Se cree que la pareja traía a los trabajadores desde India con promesas de viajar y gozar de independencia financiera.

Owners of these Gilroy stores charged with human trafficking. Prosecutors say Amarjit & Balwinder Mann locked employee in storage room, worked him 15 hrs a day, forced him to bath from bucket & never paid him.. live report @ksbw at 5&6.. pic.twitter.com/TUyzTS8BiX

— Felix Cortez (@FelixKSBW) November 9, 2020