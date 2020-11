Guillermo Ochoa habla de sus horribles experiencias con las pruebas de Covid-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Guillermo Ochoa, portero del América y la Selección Mexicana, habló sobre su experiencia con las pruebas PCR para el Covid-19.

Hace unos meses, un video del guardameta se hizo viral por mostrar el momento exacto en el que le aplican la prueba y se observa el desagrado que vivió.

“Nunca me habían hecho una prueba de estas, no estaba acostumbrado; si había platicado con gente de México que les habían hecho pruebas de estas para la influenza y a mi no me había tocado por estar en Europa, y me habían dicho que era una sensación muy fea, incómoda. Nos tocaba ir al club en nuestros autos, hacernos la prueba porque estábamos en nuestras casas encerrados, y al llegar al club no podíamos ni bajarnos, era hacerla en nuestro coche”.

Así le hicieron la prueba del COVID-19 a Guillermo Ochoa pic.twitter.com/pOTG3nJUf7 — TVC Deportes (@TVCDeportes) June 15, 2020

“El video que hablas, sí, quise documentarlo porque era una experiencia. Uno dice que esto solo pasa en las películas y no, es vida real, y la sensación es incómoda, es difícil”

“A la fecha no me acostumbro, nos hacen prueba cada semana, de nariz, de sangre, entonces pasan las pruebas y es incómodo”, concluyó.

Guillermo Ochoa y la Selección Mexicana se encuentran en Austria para enfrentar a las selecciones de Corea del Sur y Japón respectivamente.

