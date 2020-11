Captan en video a un coyote dándose gusto con los caramelos dejados para niños la noche de Halloween en Texas

TEXAS – Un residente de Frisco al norte de Dallas se cansó de esperar a niños para darle dulces la noche de Halloween y mejor decidió dejar en el pasillo delantero de su casa un contenedor repleto de caramelos para aquellos que llegaran tarde.

John Classe se fue a dormir sin imaginar que esos dulces no iban a ser disfrutados por pequeños sino por un coyote que no tuvo vergüenza de aprovechar los regalitos.

MUST SEE (AND LISTEN)!

Coyote caught on camera chowing down on candy while the family cat watches from his Frisco home's front door.

WATCH FULL VIDEO & see how this ends ➡️ https://t.co/k6e9vUWlHO pic.twitter.com/HkiFz18CMS

— NBC DFW (@NBCDFW) November 12, 2020