Dulce María está muy triste: no podrá estar en el reencuentro de RBD

Dulce María anuncia el lanzamiento del video de su sencillo “Lo que Ves No Es lo que Soy” de su álbum “Origen”, donde comparte que su embarazo no ha sido tan fácil como ella desearía, pues la pandemia la ha hecho quedarse en casa y perderse algunas cosas que le hubiera gustado vivir en esta etapa de su vida.

“Yo, obviamente, no esperaba pasar un embarazo así. Te imaginas estando con tu familia, con tus amigas, yendo a comprar cositas para tu bebé, el poder ir al doctor, a tus revisiones tranquila, ir a un viaje, son cosas que obviamente no he podido hacer; entiendo que hay mucha gente que lo hace, pero yo he estado cuidándome todo este tiempo”.

La ex RBD asegura que el haber trabajado con su esposo, Paco Álvarez, en el video para este sencillo fue la mejor opción, porque él sabía bien lo que ella quería contar.

“Trabajamos muy bien juntos; de hecho así fue como nos conocimos, en un video. Y creo que fue atinado que lo hiciéramos juntos porque él me conoce muy bien y podía contar esta historia que de alguna forma es un resumen con cosas nostálgicas, pero a la vez chistosas o con algún tipo de humor, de toda mi carrera”.

Dulce María confiesa que se ha sentido muy triste por no poder ser parte del reencuentro de RBD debido a su embarazo, además de que su niña nacerá en diciembre.

“Me encantaría ser parte, me da tristeza no poder hacerlo. Ha sido bien duro, porque es una parte muy importante de mi historia. Y da un poco de coraje que en cualquier otro momento yo hubiera podido estar, en cualquiera de estos 12 años que han pasado, donde tanto se ha esperado este reencuentro, pues yo hubiera podido estar. Y ahorita, definitivamente, no es que no quiera, es que no puedo“.