Funcionarios electorales de ambos partidos rechazan fraude en votación, reporta ‘NYT’

Funcionarios electorales republicanos y demócratas de todos los estados rechazaron que haya pruebas de un fraude electoral, como reclama el presidente Donald Trump.

Así lo reportó The New York Times tras llamar a las oficinas de los principales funcionarios electorales en todo el país, a quienes preguntó si sospechaban o tenían pruebas de votación ilegal en condados.

El resultado fue que los representantes de 45 estados respondieron directamente y negaron las acusaciones, mientras otros cuatro habían reportado esa misma postura en comunicados o cuentas oficiales en Twitter.

“Ninguno informó problemas importantes de votación”, indica el reporte.

Remarkable NYT front page tomorrow: “Election officials nationwide find no fraud,” with quotes from Republican and Democrat state officials across the country (they contacted officials from all 50 states) pic.twitter.com/6ajHpsXqSY

— Vera Bergengruen (@VeraMBergen) November 11, 2020