Helen Ochoa graba ‘Víveme’ de Laura Pausini como regalo por superar la depresión

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Helen Ochoa acaba de estrenar el cover del tema de Laura Pausini, ‘Víveme’ y en exclusiva nos confiesa que es un regalo para ella y para todos aquellos que viven peleando contra la depresión como forma de recordarse que están vivos.

En el video musical se le puede ver a Helen exponiendo toda su belleza, descalza y rodeada de vidrios. Algo de lo que vivió en su vida, como ella misma nos lo dijo hace unos meses en una entrevista exclusiva, cuando le tocó transitar en dos oportunidades la depresión.

Hoy está entera, fuerte de cuerpo y alma, y feliz por haberse casado, en lo civil, con Juan Pablo Santos, el hombre que durante 12 años ha sido su sostén y desde hace un poco más de un año su manager. Y por todo este tránsito que está viviendo Helen decidió grabar esta canción que tanto significó en su vida desde que la escuchó, hace años, por primera vez.

“En estos tiempo de COVID, tiempos míos en lo personal que tuve difíciles, es una canción que la siento muy fuera del sentido común de la canción, es de hablarle a una persona de cuanto la más. Para mí es más bien como un significativo de amarte a ti mismo, de decirte todas esas palabras bonitas a ti mismo, de mirarte al espejo y decirte: ‘¡Ay que bonita te despertaste en el día de hoy!, ¡que inteligente eres!, ¡que capaz eres!'”, nos dice en exclusiva la flamante esposa de Santos.

Por eso este tema, que muchas veces escuchó, hoy necesitaba tener su identidad y su voz, como una forma de cantarte a si misma y a quien lo necesite.

“Es una representación de eso, de amarte, víveme, vívete… Es como un diálogo hacia uno mismo, es amarte a ti mismo o volverte a enamorar de ti. Es algo que es muy real a lo que viví en estos tiempos. Aunque hubo oscuridad, a su vez también hubo mucha luz, porque bendito Dios él me iluminó y estoy aquí, estoy viva, con esas ganas de salir adelante y no he caído otra vez”, dice muy segura Helen.

Pero la cantante, quien le tocó atravesar dos veces el túnel de la depresión, sabe que no puede bajar los brazos, y eso es algo que aprendió de las recaídas:

“A veces tengo momentos difíciles, pero trato de recordar el por qué estoy viva, el por qué estoy aquí, y quién me quiere y quién me rodea y quién quiere verme feliz y triunfando siempre… Nada me daría más gusto de que si alguien la escucha, si está también pasando un mal momento se identifiquen, mínimo por esos 3 minutos se olviden de sus problemas y se quieran un poquito más, lo suficiente para decir: ‘Ok, fue solo un momento, no toda mi vida’… Ese es mi mensaje con la rola, y espero de todo corazón que la gente la capte de esa manera también, y quien esté pasando un mal momento, que miren el video, y que sepan que no están solos. Lo hice con el corazón en la mano”, concluye.

MIRA AQUÍ EL VIDEO Y ESCUCHA LA VERSIÓN DE HELEN OCHOA: