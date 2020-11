Invasión de cocodrilos en Florida tras las inundaciones de la tormenta Eta

La tormenta tropical Eta ya ha pasado por la Florida dejando fuertes inundaciones. A pesar de que oficialmente la temporada de huracanes ha terminado, sí que es cierto que aún se pueden producir algunos ciclones, por lo que la población debe estar bien preparada.

Eta trajo fuertes vientos y lluvias, por lo que muchas calles del estado quedaron anegadas por las precipitaciones. Pero esa situación provocó que algunos vecinos avistaran cocodrilos caminando tranquilamente en lugares como campos de golf o en la propia calle.

HUGE FLORIDA GATOR! 🐊👀 Yep, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples. Credit: Jeff Jones @WINKNews pic.twitter.com/LGn0Hb19Rd

— Matt Devitt (@MattDevittWINK) November 12, 2020