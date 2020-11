Las impactantes imágenes de la ciudad de Miami inundada tras el paso de la tormenta Eta

Las intensas lluvias a raíz de la tormenta Eta ha dejado grandes inundaciones en el sur de la Florida. Los residentes de Miami han despertado con las calles llenas de agua y es que, según advirtieron los expertos meteorológicos, se pudieron producir hasta 6 pulgadas de lluvia en muy poco tiempo en algunas zonas.

Las inundaciones repentinas están ocurriendo en algunas áreas, incluyendo el centro de Miami, Hialeah, Opa-Locka, Miami Lakes y Miramar.

Nov 9 @ 920am – Scenes like this are currently ongoing all across South Florida this morning. It only takes 12 inches of rushing water to carry away most cars and just 2 feet of rushing water can carry away SUVs & trucks. Please exercise caution and remember #TurnAroundDontDrown! https://t.co/Qk3e2boUH6

— NWS Miami (@NWSMiami) November 9, 2020