Una avioneta se estrelló este jueves cerca de un aeropuerto en California incendiando carros y amenazando casas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Poco después del mediodía de este jueves se registró un accidente aéreo luego de que una avioneta se estrelló en las cercanías del aeropuerto de Pacoima, California dejando un gran incendio en el lugar.

De acuerdo a información difundida por el Departamento de Bombero de Los Ángeles (LAFD), al menos dos vehículos se incendiaron tras el impacto de la aeronave que ocurrió poco después de 1:10 pm, además, las autoridades aseguraron que las llamas se habrían propagado hacia unos arbustos poniendo en peligro algunas residencias.

De acuerdo con información preliminar no hubo heridos en tierra tras estrellarse el avión, pero el piloto perdió la vida en el accidente.

🇺🇸 A small plane has crashed into multiple vehicles outside homes adjacent to Whiteman Airport in Pacoima, Los Angeles.pic.twitter.com/sgWAZRWLKq — air plus news (english) (@airplusnews_EN) November 12, 2020

LAFD Alert-Update Pacoima Aircraft Down 10654 N Sutter Av MAP: https://t.co/lhukuWkMiW Fire Station 98; FFs extinguished fiery plane crash on residential street. Sadly, solo occupant of plane deceased. DETAILS: https://t.co/ku3QbV8nUS — LAFD (@LAFD) November 12, 2020

Un imagen área permite ver que la aeronave quedó a escasos metros de la pista del aeropuerto Whiteman, terminando en la cuadra 10600 de North Sutter Avenue en Pacoima.

It's unclear how many people were aboard the plane. LAFD was calling the situation a recovery effort. We’ll have the latest on KCAL 4 PM on a plane crash near Whiteman airport in #Pacoima @CBSLA pic.twitter.com/ccDR7aQ59R — JASMINE VIEL (@jasmineviel) November 12, 2020

BREAKING: Crews are responding to a fiery plane crash near a home adjacent to Whiteman Airport in Pacoima, @MarkKonoSky5 is overhead https://t.co/7NdyHTPU4x — KTLA (@KTLA) November 12, 2020

En la imagen se observan a los bomberos extinguiendo las llamas para evitar que llegara a las residencias, sin embargo, el LAFD informó que una vivienda sufrió daños.

Leer más

California está al borde de acumular 1 millón de casos de coronavirus

Viajaban seis en un auto se estrellaron y uno de ellos murió