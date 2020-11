Viajaban seis en un auto, se estrellaron y uno de ellos murió

Las calles de Whittier se mancharon de sangre una vez más tras un trágico accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida la noche del pasado miércoles.

De acuerdo con las autoridades de la Patrulla de Carreteras de California (CPH), un auto tipo sedan marca Audi en el que se estrelló a toda velocidad contra un poste en el cruce de Imperial Highway y Carmenita Road en Whittier cerca de las 10:30 de la noche.

En el auto viajaban seis personas y uno de ellos murió.

#BREAKING: A violent crash in Whittier has left one dead and at least six injured tonight https://t.co/3noGiuRZfo pic.twitter.com/SysxE6x4kJ

— CBS Los Angeles (@CBSLA) November 12, 2020