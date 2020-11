Músicos, actores, pintores y artistas en general podrían recibir $500 dólares mensuales por seis meses

El alcalde de la ciudad de Long Beach, el joven hispano Robert García propuso el miércoles la creación de un programa piloto de ingresos garantizados para dar ayuda económica a los artistas de la ciudad que se han visto afectados por la pandemia tras la cancelación de decenas de producciones y el cierre de los establecimientos.

“Sabemos que el mundo de las artes ha sido uno de los sectores más afectados durante la pandemia”, dijo García al presentar el plan al tiempo que afirmó que el programa ayudará a cubrir sus necesidades básicas para sobrepasar la pandemia.

“We know that the arts have been one of the areas hardest hit by the pandemic,” said Mayor Robert Garcia.

“Considerando la cancelación de los eventos que empezó en marzo, no hay duda que estos profesionales la han tenido difícil. Este nuevo programa piloto de ingresos mensuales garantizados les dará un apoyo”, aseguró García.

El plan del alcalde demócrata propone brindar una ayuda económica de $500 dólares mensuales hasta por seis meses a los músicos, actores, pintores y otros artistas residentes de Long Beach, sin embargo, el Concejo Municipal de la ciudad debe someter el proyecto a discusión y votación y lo hará el próximo martes 17 de noviembre.

We’re launching a second guaranteed income pilot that will give artists $500 a month for 6 months to pay for basic needs. Universal basic income is the future and am proud to be a member of @mayorsforagi as we launch these programs across the country. pic.twitter.com/QP05LvLV8Q

— Robert Garcia (@RobertGarcia) November 12, 2020