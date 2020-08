Long Beach enviará cheques de ayuda económica para pagar la renta a casi 2,000 familias

La ciudad de Long Beach, California empezará a enviar cheques con ayuda económica par apagar la renta en los próximos días, según anuncio el alcalde Robert García.

Cerca de 2,000 familias se beneficiarán con los fondos de $1,000 dólares mensuales por hasta tres meses para un total de $3,000 dólares en ayuda para pagar la renta.

El programa, que ya cerró las solicitudes, repartirá $5,3 millones con fondos del condado, del estado y federales.

Long Beach will start mailing $1000 checks in rental assistance for 3 straight months to families who need additional support during this pandemic. This is a form of universal basic income and more cities need to adopt these direct support programs. https://t.co/xmeebFVqWE

— Robert Garcia (@RobertGarciaLB) August 31, 2020