Tefi Valenzuela perdona “de corazón” a Eleazar Gómez, pero no penalmente

Luego de anunciar que se retirará un tiempo de los reflectores, para sanar sus heridas, la modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela declaró que “perdona” de corazón a su exnovio, el actor mexicano, Eleazar Gómez, quien la agredió la semana pasada, por lo fue está detenido, pero en cuestión legal dijo que seguirá el proceso en su contra.

“Yo lo perdono, no voy a cargar con ningún rencor en mi corazón, eso es lo que quiero decir, lo perdono. Lo que pasé con él y la justicia, y ella decide que tiene que pagar por algún error de alguna manera, ya es decisión de ellos, yo cumplí con lo mío. Yo no les deseo ningún mal, al contrario; yo no le voy a otorgar el perdón, solamente el de mi corazón”, precisó Tefi, como se le conoce a la modelo peruana, durante una conferencia que ofreció vía Zoom, desde Miami.

La agresión tras propuesta de matrimonio

Y es que fue la madrugada del pasado jueves 5 de noviembre, que el actor Eleazar Gómez fue detenido, luego de que presuntamente agrediera a su novia en su departamento ubicado en la alcaldía Benito Juárez, ubicada al poniente de la Ciudad de México.

Los vecinos fueron los que llamaron a la policía luego de los fuertes gritos de auxilio que lanzaba Tefi Valenzuela.

La policía llegó al lugar de los hechos y detuvo a Eleazar Gómez, estrella de telenovelas, como “Atréveta a Soñar”, “Rebelde” y “La mexicana y el Güero”, la cual está al aire.

Eleazar Gómez enfrenta proceso en prisión

El actor fue vinculado a proceso y trasladado al reclusorio Norte de la Ciudad de México.

De acuerdo a las investigaciones, Tefi Valenzuela presentó mordidas en los brazos, el rostro y mentón, además de que tenía la ropa desgarrada.

ESPOSADO y DETENIDO

Así acabó arrestado @EleazarGomez33 en la @FiscaliaCDMX

Su ficha de arresto detalla:

Nombre: José Eleazar Gómez Sánchez

Edad: 34 años

Masculino de aprox. 1.80 m

Viste:

camisa vino

pantalón negro

zapatos negros

La @SSC_CDMX lo detuvo por GOLPEAR a su novia pic.twitter.com/uzq85ia7Tl — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 5, 2020

La modelo denunció amenazas de muerte por parte del actor mexicano.

La agresión se dio luego que Eleazar Gómez le propusiera matrimonio a la modelo.

Quiso estrangularla

Trascendió en la prensa que el actor trató de estrangular a Tefi Valenzuela, sin embargo la peruana no quiso ahondar más en ese tema y se limitó a decir que todo lo que declaró sobre el día de los hechos, está en las carpetas de investigación.

“Mira eso está en la carpeta de investigación y tengo que hablar con mi abogado quien tiene la carpeta de investigación, y la verdad prefiero que él hable y yo ya no meterme en ese tema”, indicó la cantante peruana.

Tefi Valenzuela tomará terapia

Tefi Valenzuela dijo que tomó la decisión de retirarse temporalmente para pensar en su carrera y en nuevos proyectos. Y que ya no quiere toca el tema de Eleazar Gómez, ya que todo se lo deja a la justicia y a Dios.

“Con este Zoom ya quiero voltear la página, no quiero hablar más del tema, es un tema muy doloroso para mí. He decidido estar bien, tranquila y continuar con mi vida”, aseguró.

Tefi Valenzuela indicó que tendrá que tomar terapia para superar ese tormentoso momento con Eleazar Gómez, donde la golpeó y trató de asfixiarla.

“Creo que las mujeres que sufrimos esto tenemos que tomar una terapia, de reinsertarnos a nuestra vida tal cual, es lo que estoy tratando de hacer, yo me desperté fuerte, voltearé la página y no me quiero sentir triste, apenada, porque yo no he hecho mal, he cumplido con mi deber de denunciar, y para mí quisiera que esto ya se acabara, seguir adelante. Sí necesitaré tomar terapia”, comentó.