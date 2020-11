Carlos Vela y ‘Chicharito’ son los que venden más jerseys en la MLS

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La MLS reveló quienes son los jugadores que venden más jersey de sus equipo y la lista está dominada por los latinos y comandada por Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

El dominio latino es tal, que dentro de los 25 jersey más vendidos de la MLS 18 son de jugadores de raíces latinoamericanas.

El delantero de Los Angeles Football Club, Carlos Vela, ha conquistado la cima de la lista de las camisetas más populares de MLS, vendidas a través del portal digital MLSstore.com.

En sus tres años en la MLS, la estrella mexicana ha figurado en el top tres de las camisetas más vendidas, siendo 2020 la primera vez que el actual MVP de la MLS lidera el listado.

A Vela se unen su compatriota y vecino rival, el delantero de LA Galaxy, Javier ‘Chicharito’ Hernández, y el atacante venezolano de Atlanta United, Josef Martínez, en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El Seattle Sounders FC lidera con cuatro camisetas el top 25: el seleccionado estadounidense, Jordan Morris (no. 4), el internacional peruano, Raul Ruidíaz (no. 8), el uruguayo, Nicolás Lodeiro (no. 15), y el estadounidense de raíces guatemaltecas y salvadoreñas, Cristian Roldán (no. 24).

Trece clubes de la MLS están representados en la lista de las 25 camisetas más vendidas, incluyendo Inter Miami CF, que en su temporada inaugural presume de tres jugadores en el top 10: Rodolfo Pizarro (no. 5), Gonzalo Higuaín (no. 6) y Blaise Matuidi (no. 9).

Después de EE. UU. con seis jugadores en la lista, Argentina y México ocupan el segundo lugar con mayor representación (cinco futbolistas cada uno), en el ranking de las 25 camisetas más vendidas en 2020 por MLSstore.com.

Te puede interesar:

Nominan a Alan Pulido como mejor contratación del año en la MLS

“Carlos Vela no es más porque no quiere”: Cesc Fábregas