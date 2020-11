“Carlos Vela no es más porque no quiere”: Cesc Fábregas opina sobre el fenómeno mexicano que no quiso explotar en Europa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carlos Vela, uno de los jugadores más polémicos de México; probablemente el jugador con más talento en la historia del país y con el que realmente nunca se ha podido contar a nivel selección. Un futbolista temperamental que ha dicho que ni siquiera le gusta tanto el fútbol y que en la MLS encontró su punto de comodidad, de eso nos dimos cuenta todos.

Todos, incluyendo a Cesc Fábregas, compañero de Vela en el Arsenal y por el que el jugador español siente una admiración notable:

¡EL GRAN DEFECTO DEL FUTBOLISTA MEXICANO!🗣️⚽️ Cesc Fàbregas platicó en exclusiva para @ClaroSports y #MARCAClaro sobre Carlos Vela; lo que fue compartir equipo con él y lo que le faltó para ser uno de los mejores de la historia😯 pic.twitter.com/ZNFpQ9NF7i — MARCA Claro (@MarcaClaro) November 11, 2020

“Para mí Carlos es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho”, así de claro habla Cesc sobre el nacido en Cancún en entrevista con Claro Sports..

Fábregas solo confirma lo que piensan todos los mexicanos: Vela llegó hasta donde quiso y no hasta donde pudo, un fenómeno que decidió no involucrarse al máximo con el deporte favorito de todos (menos de él).