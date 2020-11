José Ron revela la verdadera razón por la que rechazó hacer la telenovela con Juan Osorio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La oportunidad de presentar el Latin Grammy (Univision) en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica llega a la vida de José Ron, justo cuando el actor ha dejado a un lado las telenovelas para dedicarse a su mayor pasión: la música.

“Es mi primera vez en un evento en Estados Unidos como conductor, entonces emocionado, feliz, para mí estar en un evento así es como las Grandes Ligas, ¿no? Entonces, yo voy a estar como ‘niño chiquito’, voy a estar feliz y si hay oportunidad de foto o de ver a alguien, pues lo voy a disfrutar bastante”.

– ¿Con quién te gustaría tomarte una foto?

No sé, con Luis Fonsi, Camilo, Greecy me gustaría. No sé, hay mucha gente que me gustaría.

Y la conducción en el Latin Grammy llega en el mejor momento.

“Tengo una pasión y un amor por la música que no mucha gente sabe. Tengo una banda que se llama Koktel, y ya sacamos ahorita un primer video en redes sociales, que es la canción de ‘Try’, que canta Pink, y estoy armando un proyecto alterno (al grupo musical), donde estoy fusionando la música con la actuación y lo podrán ver muy pronto, entonces estoy ¡clavadísimo!”.

José añade que eso también fue el motivo para rechazar el nuevo proyecto del productor Juan Osorio.

“Justamente por lo mismo. El proyecto que ya no se hizo en Televisa con Juan Osorio también tuvo mucho que ver esta parte de la música, porque si yo iba a sacrificar este sueño, pues también creo que había que ‘nivelar la balanza’; entonces, no llegamos a un acuerdo, no pasa nada y esto también me permite enfocarme en mis sueños”.

– También participas en un video musical con tu novia, ¿no?

Es mi ex novia y sí, es el video de una canción que me escribió, que cuenta un poco la historia de nosotros, de cuando éramos amigos y de repente decidimos ser novios; y bueno, ella va a sacar su video, va a sacar la canción y yo fui parte de su video, me invitó y con todo gusto estuve ahí participando”.