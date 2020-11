“Bendigo tu vida”: La romántica felicitación que le dio a Raúl Araiza su bella novia María Emilia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Raúl Araiza ha pasado de ser un recurrente actor de telenovelas a uno de los conductores más queridos por los televidentes, parte de la fama que ha alcanzado gracias al programa “Hoy”.

Hoy “El Negro” cumple 56 años y estará rodeado de sus seres queridos, pero sobretodo de su pareja, quien no reparó en darle una felicitación muy romántica.

A 10 meses de andar con ella, el cariño que le ha dado María Amelia Aguilar ha sido lo suficiente para demostrar que su relación camina parejo.

Por medio de su cuenta de Instagram, quien funge como psicóloga, subió una imagen donde está a lado del presentador de televisión, expresando lo que siente por él y lo agradecida del amor que hay entre ambos.

“¡Muchas felicidades amor! Bendigo tu vida y el poderla compartir contigo. Que Dios te siga llenando de alegrías y ¡éxito! pero, sobre todo, que siga el amor”, rompiendo con su protocolo personal de ser hermética cuando de su relación se trata.

De inmediato, “El Negro” respondió a las palabras de su amada, “gracias por tu apoyo y amor solo por hoy estamos… Y así seguirá. Love u!”, fue lo que redactó, además de compartir la misma postal que su pareja subió. “Gracias por tu tiempo y sobre todo por tu amor. La pasé increíble. Love you”.

En una charla que tuvo con el conductor Yordi Rosado, aseguró que haberse encontrado con María Amelia ha sido un honor.

“El haberla encontrado ha sido un honor y creo que Dios sabe perfectamente lo que yo he estado buscando, que era estabilidad, no me salí para echar desastre, lo que yo quería era volver a sentir, con todo respeto, el volver a enamorarme desde otra perspectiva (…) físicamente a mí me encanta, empieza por los ojos, por la atracción, pero yo la respeté siempre, es una mujer respetable y hoy me ha inyectado cosas que yo había perdido. Es una inyección de pasión, de ilusión me siento muy bien y creo que ella se siente igual”.