“La sensación de no poder respirar es muy fea”, dijo Sofía Castro al revelar que tiene coronavirus

La actriz mexicana Sofía Castro reapareció en las redes sociales para explicar a sus seguidores que su ausencia se debe a que dio positivo al coronavirus y que presentó diversos síntomas y que no la pasó muy bien los primeros días, lo peor, aseguró, fue la sensación de no poder respirar

“Sí estuve un poco malita, me dio calentura, me dio mucho dolor de cabeza, tenía muchas náuseas, no he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar; la verdad sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto”, explicó la artista a través de sus Stories Instagram.

La hija mayor de la también actriz Angélica Rivera y el productor de telenovelas, José Alberto Castro dijo que fue dio positivo al COVID-19 la semana pasada y que los primeros días la pasó muy mal, por eso que ahora que se siente un poco mejor decidió reaparecer en la red social para avisarles a sus seguidores lo que está sucediendo.

“La sensación de no poder respirar es muy fea, pero gracias a Dios, conforme van pasando los días me voy sintiendo mejor y va disminuyendo esa sensación… En 15 días espero estar al 100 porque haber pasado por esto es muy fuerte”, explicó la actriz de 24 años.

Sofía Castro dijo que a pesar de haber tenido casi todos los síntomas, no fue necesario ser hospitalizada, pero sí se ha mantenido encerrada por ordenes médicas.

La joven actriz que dio vida a Kenia, en la telenovela “El Dragón”, dijo estar sorprendida por dar positivo al COVID-19, ya que siempre extremó las medidas sanitarias, por lo que pidió a sus seguidores no bajar la guardia y cuidarse mucho.

“Todos estamos expuestos por más que nos cuidemos, por más que seamos responsables… Y yo a veces hasta exageraba con el tapabocas, caminaba con el spray de desinfectante, como que trataba de tener todas las precauciones y al final salí positiva”, comentó Sofía Castro.

La artista insistió que todos estamos expuestos a contraer el virus, por lo que hizo un llamado a tener más empatía con todos, ya que “lo que más necesitamos como mundo y humanidad es estar juntos, tener mucho amor y empatía por el otro”.

Ahora que ya han pasado varios días de que dio positivo al coronavirus, la hija de “La Gaviota”, dice sentirse más tranquila y sigue de forma rigurosa el tratamiento médico para salir avante del coronavirus.