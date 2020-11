La tormenta tropical Iota es casi un huracán ya en ruta hacia Honduras y Nicaragua

La tormenta tropical Iota se sigue fortaleciendo y es ya casi huracán, según el parte de las 10 pm EST del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, y representa otra seria amenaza de inundaciones en Centroamérica, aún antes de tocar tierra.

Se espera que Iota se intensifique y sea un gran huracán cuando se acerque a las costas de Centroamérica.

El centro de la tormenta Ttopical Iota estaba localizado cerca de la latitud 12.7 Norte, longitud 77.0 Oeste., a cerca de 365 millas (590 km) al sur de Kingston, Jamaica y a 445 millas (715 km) ESE de Cabo Gracias a Dios, entre Nicaragua y Honduras.

Iota se esta moviendo hacia el oeste suroeste a cerca de 5 mph (7 km/h).

Se espera un movimiento de traslación en general hacia el oeste durante los próximos días.

En la trayectoria pronosticada, Iota se moverá a través del suroeste del Mar Caribe esta noche y el domingo, pasando cerca o sobre Isla de Providencia el lunes y se aproximará a las costas de Nicaragua y el noreste de Honduras el lunes en la tarde o temprano en la noche.

