EN VIVO: Despega la histórica misión de la NASA y SpaceX rumbo a la Estación Espacial Internacional

Un cohete Falcon 9 que transporta la cápsula Dragon con cuatro astronautas en su interior despegó con éxito este domingo rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde el Centro Espacial Kenndy, en Florida, y a la hora prevista (0,27 GMT del lunes), un hito para la NASA y la compañía privada Spacex de cara a sus futuras misiones espaciales.

Sobre las 7.40 de la noche, hora local, la cápsula, llamada Resilience, se hallaba finalmente en órbita rumbo a la EEI con cuatro astronautas en su interior, los estadounidenses Shannon Walker, Michael Hopkins y Victor Glover, y el japonés Soichi Noguchi, y tras separarse del cohete Falcón 9, una parte del cual descendió con éxito en una plataforma en el Atlántico.

