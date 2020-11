La vida sin fronteras y otros secretos de Abraham Ancer, el golfista que salió de Reynosa para brillar en el Masters

Cuando Abraham Ancer padre miraba torneos de golf en la televisión en su casa de Reynosa, México, solía decirle a su esposa Verónica y a sus hijas mayores que algún día vería allí a Abraham hijo -entonces todavía un menor de edad- compitiendo contra los mejores.

El hombre no estaba equivocado en cuanto al futuro brillante de su hijo en el deporte, pero tristemente falleció en 2014 y no pudo ver hecho realidad lo que por tanto tiempo se imaginó: Abraham Ancer convertido en golfista profesional del PGA Tour.

“Daría cualquier cosa por tenerlo conmigo ahora para que viviera todo lo que me está pasando. Le hubiera encantado”, confesó Ancer hace algunos meses.

Las emociones más profundas deben vivirse estos días para la familia Ancer. Abraham, de 29 años de edad, se ha revelado como una súper sorpresa del golf mundial.

Jugando su primer Masters en el mítico campo de Augusta National, en Georgia, el mexicano marchaba en el segundo lugar luego de tres rondas y amaneció el domingo con legítimas posibilidades de cubrirse de gloria en el torneo más importante del mundo, si bien se encontraba con cuatro golpes de desventaja respecto al líder Dustin Johnson.

